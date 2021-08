“Le dijeron a mi mujer que podía morirme”

Àngel Casas hace esta entrevista tras una semana encontrándose bien: “He salido del infierno, por fin”. Pensó en escribir unas memorias, pero no quería hacer revivir a su mujer los peores momentos, sobre todo durante el confinamiento: “ No podía venir a verme y, a lo largo de cinco meses, de mayo a septiembre, hasta seis veces le dijeron, por teléfono, que estaba a punto de morirme”.

“ Estoy acostumbrado a perder cosas. Perdí un trozo de intestino y el duodeno, al que tenía mucho cariño. A la pierna también le tenía, aunque quizás más a la izquierda porque soy zurdo ” comenta con humor y añade: “Le pregunté al médico qué habían hecho con ella y no me supo responder”.

