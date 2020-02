Le dan palo a La Cáscara por video de mujer ebria, Ubaldo Davis ofrece disculpas

Apenas vi el video lo mande a quitar, es verdad q pasó por muchas personas desde el presentador hasta el editor antes d sacarlo o sea q no hay excusa q valga ya hablamos con todos ellos y nos pronunciamos dando nuestra sinceras disculpas trabajaremos por q esto no vuelva a pasa— Ubaldo Davis Senior (@DavisZone) February 24, 2020

“Apenas vi el video lo mande a quitar, es verdad que pasó por muchas personas desde el presentador hasta el editor antes de sacarlo o sea que no hay excusa que valga. Ya hablamos con todos ellos y nos pronunciamos dando nuestra sinceras disculpas trabajaremos por que esto no vuelva a pasar”, destaca el mensaje.

Y no es para menos, en el video hay expresiones fuertes o subidas de tono como “culo dormido no tiene dueño“, entre otras.

You May Also Like