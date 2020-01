Le dan el adiós al animador de Sammy y Sandra Sandoval

Sandra, en medio de un evidente dolor, ofreció unas palabras al término de la eucaristía, en las que destacó la bondades del animador de su conjunto, a quien consideraban parte de la familia. “Nestor, para nosotros es un maestro de la humildad. Un persona tranquila, nada lo sacaba de los cabales” dijo la cantante panameña.Según dijo, su compañero no se atendió la enfermedad a tiempo, ya que siempre pensó que se trataba de otro padecimiento, y no cáncer, por lo que aprovechó para llama la atención de la población, para que busquen atención médica oportuna.Los artistas compartieron en sus r edes sociales videos y fotos con Néstor en diversas actividades, realizando sus conocidas animaciones. “Así te recordaremos Néstor”, comentó Samy en un video compartido en su cuenta de Instagram. La agrupación tenía actividad bailable programada para el día de hoy martes en Chiriquí , pero fue suspendida por duelo.

