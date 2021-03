Le dan al Gobierno de Nito por bailoteo en el Atlapa… ellos se defienden

Nuevamente el Gobierno Nacional, al mando del presidente Laurentino Cortizo, recibe otro revés mediático luego de que ayer circularon videos en donde se ve una “pachanga” en el Atlapa.

Sí, ayer autoridades celebraban el año del Plan Panamá Solidario el cual ha complementado el programa de subsidio del Gobierno Nacional, que supera la suma de 1,600 millones de dólares, y no ha dejado de pagarse.

En esa celebración, lo que llamó la atención de los internautas fue el bailoteo al ritmo de Osvaldo Ayala del ministro de Vivienda, Rogelio Paredes y el vicepresidente, Gagy Carrizo, quien bailaba con la reguesera Anyuri, allí no hubo distanciamiento social, y menos burbujas familiares, contrario al discurso que a diario las autoridades de Salud predican, olvidándose la frase “no bajen la guardia”.

Los comentarios en redes sociales no han cesado, “No entiendo la celebración. Me queda claro que la pandemia no es lo mismo para todos, cosas como estas me lo reafirman. Lamentable y poco apropiado todo esto”, “Los dueños de discotecas, las personas que trabajan en eventos, bares y demás parados sin trabajar… porque no se puede abrir … piden tener apertura con todas las medidas y no les dan chance… Yo quiero salir a distraerme en un lugar bailable y me conformo con bailar en mi casa… Ah, pero ellos si pueden, qué vaina”, “Increíble este país. No hay eventos masivos por la pandemia, pero el gobierNITO si hace su celebración con más de 500 personas. ¡Qué basura!” son algunos de esos comentarios de indignación.

Por otro lado, hay quienes sostienen que no hay nada que celebrar, pues la pandemia ha dejado más de seis mil personas muertas en suelo panameño y hay mucho desempleo.

Diputados se han manifestado, una de esas fue Mayín Corea quien comentó: “Estoy viendo videos que me llegan de celebración en el ATLAPA creo, con música en vivo y todo. Mientras muchos panameños mueren y otros lloran, estos celebran? #panamasolidario en serio?”.

Mientras que el diputado independiente Juan Diego Vásquez comentó: “Es injustificable, poco solidario y poco empático. En ese baile no están los voluntarios de verdad. Este es el vicepresidente irresponsable, que pretende ser ejemplo de la juventud, bailando en medio de donde hay gente que arriesga su vida. Es una pena que ellos pretendan que uno se la siga rifando”, dijo Vásquez.

Génesis Arjona del 8-9 también se expresó en su cuenta de Twitter: “#Indignación. Mientras las familias panameñas lloran a sus fallecidos, la tasa de desempleo subiendo y los negocios quebrados, las autoridades hacen fiestas. Es inaceptable haber exigido al pueblo estar encerrados cuando ellos mismo no dan el ejemplo”.

Gobierno aclara

El Gobierno en horas de la mañana de hoy, emitió un comunicado en el que destacó que en el evento de ayer, el primer aniversario del Plan Panamá Solidario (PPS), “se encontraban los 400 voluntarios que diariamente laboran sin descanso para garantizar que esas ayudas lleguen a manos de quienes más lo necesitan y quienes son hisopados semanalmente, cumpliendo con las normas de bioseguridad”.

Añadieron que estuvieron presentes, el presidente de la República Laurentino Cortizo, el vicepresidente y ministro de la Presidencia José Gabriel Carrizo, 6 ministros de Estado vinculados directamente con el trabajo del PPS y la Gobernadora de la provincia quien coordina estas actividades, artistas y periodistas que reportaron en directo todo el evento.

“De acuerdo con la invitación hecha a la prensa nacional, se trató de un acto de reconocimiento a estos voluntarios y no de un baile. Diariamente en Atlapa, se dan cita artistas, magos y otros profesionales se presentan en tarima como un aporte precisamente en favor de la motivación permanente de los Voluntarios que con gran responsabilidad cívica y sin interés alguno, confeccionan más de 20 mil bolsas diarias.

Desde la mañana hubo bailes congo y danzas modernas. En la tarde, actuaron los integrantes de la Banda de Música de la Policía Nacional, DJ animando a los asistentes y cerró el evento el Conjunto de Osvaldo Ayala que interpretó únicamente cuatro 4 piezas, nada parecido a un Baile en toda la regla.

Fue un acto de mucha carga emocional, pero sobrio y de reconocimiento a un buen trabajo realizado. Los más altos Voceros del Gobierno Nacional han presentado ya sus disculpas sinceras a todas aquellas personas que se pudieron sentir ofendidas por el acto desarrollado”, se puede leer en el comunicado.

