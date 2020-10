Le dan 21 días a Robinson para que se retracte… ‘desgraciado hijo del diablo’

Luego del escándalo virtual que sucedió por la publicación de Franklyn Robinson acerca de Jesucristo muchos internautas han pegado el grito al cielo, y han pedido disculpas públicas del expresentador de televisión.

“Jesús fue concebido sin acto sexual. Al no haber espermatozoide, nace enteramente de María. Por sus cromosomas no puede ser xy. Eso significa que portaba una biología de sexo femenino. Llamándose como varón, nos demuestra que Jesús era trans”, fue el mensaje que publicó Robinson y quien aclaró que no lo escribió, y solo lo compartió. Además dejó claro que no se arrepiente de haberlo publicado, pues le gustó.

Franklyn también catalogó de hipócritas, doblemoralistas y estúpidos a los cristianos que critican a las demás personas.

Pedaz… de maric…

Ante todo este revolú, desde anoche comenzó a circular un video en el que un internauta le dedicó nueve minutos a Franklyn, allí él explica varios conceptos y además le exige al “chollywoodense” que se retracte.

El señor visiblemente enojado no reparó en usar palabras soeces para atacar a Robinson, a quien lo tildó de “pedazo de maric…”.

“No voy aceptar que usted pedazo de maric… se pare en una red social tan importante y le diga al mundo, a los panameños, a nuestros hijos y a futuras generaciones que nuestro señor Jesucristo era transexual. Transexual su cul… , maric… respete a los panameños y la fe de la gente. Si usted quiere adorar a diablo con su nalg… adórelo, pero no le digas a nuestros hijos que Jesucristo era homosexual, trans porque eso no es una realidad, eso es mentira del diablo”, destacó el internauta.

Al final del mensaje el señor no dudó en exigirle a Robinson que se disculpe y que tiene 21 días para que se retracte, “o la mano de Dios cae sobre tu vida, desgraciado, hijo del diablo, arrepiéntete o vas a saber que el Dios de nosotros es un Dios vivo de verdad y es infinito en amor. Que es tardo para la ira, pero cuando su copa de su ira se levanta sobre los hijos de desobediencia no hay mano que la detenga. Pongo Palabra sobre tu vida, y si tú no te arrepientes de esa publicación en 21 días, Panamá entero sabrá que Jesucristo vive y reina para siempre. Cuéntalo desde hoy, el tiempo comienza a correr desde hoy”.

Franklyn al ver el video en la cuenta de @diaadapa respondió, “empezó bien, pero luego se puso más vulgar que los vulgares… Que esa energía la use con vainas que valgan la pena, no conmigo. Paz”.

