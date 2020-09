le acusan de espiar a los usuarios de Instagram a través de las cámaras de sus móviles

Las acusaciones llegan a raíz del descubrimiento, a principios de verano, de que el software de Facebook podía acceder a la cámara de los smartphones , incluso cuando esta no se estaba utilizando. Aunque la compañía aseguró entonces que había sido un fallo y que este se había corregido, parece que a esta usuaria esa ‘disculpa’ no le ha sido suficiente.

You May Also Like