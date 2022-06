Lavrov, a la BBC “Nosotros no invadimos Ucrania”

El ministro ruso de Exteriores, Serguéi Lavrov, negó en una entrevista emitida este jueves por la BBC que Rusia haya invadido Ucrania y acusó a los países occidentales de extender “noticias falsas”. “ Nosotros no invadimos Ucrania. Declaramos una operación militar especial porque no teníamos absolutamente ninguna otra forma de que Occidente comprendiera que arrastrar a Ucrania hacia la OTAN era una acción criminal”, afirmó.

