Lava Jato y los golazos de la impunidad en Brasil

Bolsonaro utilizó el repudio popular causado por Lava Jato para sumar voluntades a su oferta política. Su propia actuación ha demostrado que no le interesaba combatir la corrupción, si no conquistar el poder.

Esta decisión no fue la única que rompió con la tradición jurídica brasileña. El 8 de marzo de este año fue un juez de ese mismo Tribunal Supremo quien decidió un habeas corpus que anuló las sentencias de primera instancia del juez Moro contra Lula da Silva, porque según este magistrado, la jurisdicción federal de Curitiba no tenía competencia para juzgar a Lula por un delito cometido en Brasilia, capital federal de Brasil. Esto significa que el caso debe ser enjuiciado nuevamente, pero por un juez federal de Brasilia.

