Laurentino Cortizo promete acciones rápidas y venta de activos

Para lograr un crecimiento con generación de empleo se requerirá de la toma de decisiones como introducir rápidamente una legislación que suscite inversión privada en la construcción, incentivos para movilizar inversión directa extranjera y nacional , reducir masivamente los pasos y tiempos que toman los diez trámites identificados en el estudio E ase of Doing Business del Banco Mundial para atraer Inversión Extranjera y aumentar la productividad de la economía.

