Laurentino Cortizo: Las 37 actividades económicas tendrán un porcentaje de aumento en el salario mínimo

En tanto, el Frente Nacional por la Defensa de los Derechos Económicos y Sociales de Panamá (Frenadeso) asegura que el ajuste aumentará la desigualdad, no responde al incremento del costo de la vida , favorece la concentración del ingreso y no propende a recuperar la pérdida del poder de compra de los salarios . “Es violatorio a la Constitución y al Código de Trabajo”, enfatizó.

No obstante, tanto el sector trabajador como los empresarios no están de acuerdo con la medida anunciada por el Gobierno Nacional.

