Laurentino Cortizo: Ingreso de Panamá a la lista negra de la Unión Europea es totalmente arbitraria

La decisión de la Unión Europea de incluir a Panamá en la lista de países no cooperadores en materia fiscal no consideró los esfuerzos que ha realizado y está realizando el Gobierno Nacional en transparencia fiscal.

“No queremos un favor, sino que nos midan como miden a otros países y no sean arbitrarios. En Panamá se están estableciendo varias empresas europeas, las cuales no han tenido problema, por lo que queremos un trato igualitario”, expresó el mandatario Cortizo a los medios de comunicación.

You May Also Like