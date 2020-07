Laurentino Cortizo asegura que no hay dinero para aumentar el bono solidario, por ello se mantendrá en 100 dólares

El debate sobre el monto del bono solidario incluso en su momento llegó a la Asamblea Nacional , donde hay sectores que consideran que este debe ser mínimo de 300 dólares mensuales, teniendo en cuenta el alto costo de los alimentos, no obstante la propuesta no prosperó.

El mandatario explicó que actualmente , a través del Plan Panamá Solidario se está atendiendo a 1,400,000 personas, “y esta pandemia va a durar muchos otros meses, yo no voy a comprometerme en algo, de decir una cifra, de puedo de repente sostenértela por uno, dos, tres meses y después no la puedo sostener”.

