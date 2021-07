Laura Escanes y su hija Roma también dan positivo en Covid y ella explica cómo lo está llevando la familia

Cuando dio a conocer que se había contagiado de coronavirus a pesar de estar vacunado con las dos dosis (no habían pasado el mínimo de días para obtener la inmunidad completa y, aún así, los efectos no fueron severos gracias a los pinchazos) Risto Mejide ya lo comentó: “Y lo que es peor, parte de mi familia también. Ahora solo nos queda esperar que no vaya a más, que pase pronto y que la vacuna haga su trabajo. Mientras tanto, por favor, cuidaos mucho. Que nadie se confíe, que el virus sigue aquí, entre nosotros”.





Ahora ha sido su pareja, Laura Escanes, quien ha hablado sobre cómo han pasado estos días en casa tanto el presentador de Todo es mentira y ella como su hija pequeña, Roma, que también ha contraído el Covid. Lo ha hecho en varias stories de Instagram, donde tiene algo más de millón y medio de seguidores, comenzando por una disculpa por no haber hablado antes.

“He estado un poco desaparecida y desconectada, pero ya me encuentro mejor”, comenzaba la influencer, que se ha sentado para explicar pormenorizadamente estas últimas horas. “No hablé por aquí, pero ya sabéis que ayer me tenían que poner la primera dosis de la vacuna, tenía la primera cita, y lamentablemente no me pude vacunar porque he dado positivo en Covid”, continuaba.

“Risto y Roma también están contagiados. Y nada, estamos todos bien dentro de lo que cabe. No tenemos síntomas graves. Tenemos tos, sobre todo Roma, que ha estado tosiendo bastante”, detallaba la catalana de 25 años sobre su hija, que el futuro octubre cumplirá 2 años.

“Luego, yo también empecé con dolor de cabeza, tos, como fatiga muscular, que los músculos me pesaban mucho”, rememoraba la modelo, junto a “una noche temblando muchísimo de frío” en la que durmió “con sudadera”, pero que justo se habían “despertado bien” ese día.

“De hecho, Risto apenas ha tenido síntomas. Yo creo que el hecho de tener la doble dosis, de que esté con la pauta completa de la vacuna, pues los síntomas son leves o inexistentes. Risto se encuentra bien y eso también me tranquiliza. Ojalá no haya complicaciones y la situación no empeore ni nada”, explicaba y rogaba Escanes.

Finalmente, añadía un pequeño recordatorio, sobre el aviso a los contactos que había tenido las anteriores 48 horas antes de su positivo, que todos han dado negativo, y eso le tranquilizó. “Se ha quedado más en nuestro entorno. Pero bueno, que a pasarlo, no queda otra. Y paciencia. Gracias a todos por vuestros mensajes”, terminaba.