Laura Escanes o Pelayo Díaz, entre los famosos e ‘influencers’ que han apoyado la campaña de las mascarillas de Simón

Pelayo Díaz es conocedor de su gran alcance y también se ha sumado a esta iniciativa. “ Normalicemos el uso de la mascarilla en lugar de estigmatizarla y verla como un estorbo. Ahora ya es un elemento más de nuestro look que habla de nosotros, de lo responsables que somos, de lo que nos importan los demás. No llevar mascarilla es un acto de inmadurez e irresponsabilidad. Cuidemos a nuestros abuelos, nuestros padres y nuestros amigos. Cuidémonos a nosotros mismos, este virus lo paramos juntos”, escribía el asturiano en Instagram.

You May Also Like