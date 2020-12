Laura Escanes muestra una foto suya de bebé y sus seguidores la confunden con su hija Roma

Tanto Laura Escanes como su marido, Risto Mejide, han preferido desde un primer momento no mostrar el rostro de su hija en las redes sociales. Según han comentado en más de una ocasión, “no vamos a enseñar su cara ni su intimidad. Si ella algún día decide, cuando sea mayor de 18 años, ser un personaje público, nos parecerá bien, pero hasta entonces queremos que no la reconozcan por la calle y lleve una vida normal y vaya tranquila al cole. Queremos que ella tenga el poder de decidir”, indicó Laura Escanes.

“ Pensaba que era Roma “, aseguraba una de las usuarias en los comentarios, mientras que otra ha apuntado: “Y yo pensando que era Roma hasta que he leído el pie de foto”. “No sé por qué me da que nos estás enseñando a Roma”, le ha escrito, por otro lado, otra seguidora. Algunos usuarios han resaltado además el parecido entre madre e hija: “No sé por qué, pero tengo la sensación de que Roma se parece mucho a ti cuando eras como ella”, le ha escrito una usuaria.

You May Also Like