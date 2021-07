Laura Escanes, juzgada como madre por dar positivo en Covid: “Me han insultado”

Eso sí, Escanes admitió que, pese a la oleada de apoyo que están recibiendo, hay quienes la han insultado. “Es complicado saber el origen [de la enfermedad]. Está claro que yo he estado más expuesta que ella [Roma], pero sí, obviamente me han insultado”, admitió, sin hacer mucho hincapié en los comentarios negativos.

La joven, de 25 años, se enteró de que había enfermado a escasas horas de ponerse la primera dosis de la vacuna. “Tenemos tos, sobre todo Roma, luego empecé con dolor de cabeza, fatiga muscular, sentí como que los músculos me pesaban mucho y una noche me puse a temblar muchísimo del frío, dormí con sudadera”, explicó hace unos días, afirmando que todos tienen síntomas leves.

