Laura deja al menos seis muertos tras su paso por Louisiana

Tras tocar tierra la madrugada del jueves como uno de los sistemas tormentosos más poderosos en la historia de Louisiana, Laura ha dejado a su paso al menos seis muertes, vecindarios enteros en ruinas y más de 800,000 personas sin energía eléctrica.

El centro del huracán de categoría 4, con vientos sostenidos de hasta 150 millas por hora, se posó sobre la costa del Golfo de México cerca de Cameron, Louisiana, pasada la medianoche, hora del este. Y se degradó a una tormenta tropical con vientos de 70 millas por hora once horas después, cuando ya se encontraba al norte en el estado de Arkansas.

La primera muerte reportada fue la de una niña de 14 años en Leesville, Louisiana, una ciudad ubicada a 100 millas de la costa. Según la oficina del gobernador de ese estado, John Edwards, la menor falleció por un árbol que cayó sobre su casa.

Un hombre de 68 años de Iota, Louisiana, también murió cuando un árbol derribado por la tormenta se estrelló contra su hogar. Otras dos personas perdieron la vida en Jackson Parish.

Un hombre de 24 años murió por envenenamiento con monóxido de carbono desprendido por un generador dentro de su casa. Otro falleció ahogado cuando su bote se hundió durante la tormenta.

[Lo que debe hacer y lo que no durante y después del paso de un huracán]

En Texas, por donde también pasó una parte de Laura, no se han reportado víctimas fatales hasta ahora, informó el gobernador Greg Abbot, algo que calificó como “un milagro”.

Si bien las marejadas “imposibles de sobrevivir” de hasta 20 pies de altura que los meteorólogos habían temido que se formaran no se produjeron, el fenómeno provocó un alza del nivel del mar en la zona de Lake Charles, Louisiana, de 12 pies, informó el gobernador Edwards.

Esta fotografía del jueves 27 de agosto de 2020 muestra diversos inmuebles inundados por el paso del huracán Laura, en Cameron, Luisiana. (AP Foto/David J. Phillip) AP

El presidente, Donald Trump, dijo este jueves en una sesión informativa de la Administración Federal para la Gestión de Emergencias (FEMA en inglés), que probablemente examinará los daños causados ​​por el huracán Laura durante el fin de semana.

Trump dijo que había considerado retrasar discurso de aceptación de la Convención Nacional Republicana este jueves por la noche, dependiendo de la gravedad de la tormenta, pero aseguró seguirá adelante con los planes iniciales.

“Resultó que tuvimos un poco de suerte, fue muy grande, fue muy poderoso, pero pasó rápido, así que todo está según lo programado”, afirmó el mandatario.

Durante la emergencia por el desastre natural, se ordenó la evacuación más grande desde que inició la pandemia de coronavirus: más de 580,000 residentes en las costas de Texas y Louisiana que se vieron obligados a dejar sus hogares para buscar refugio en albergues especialmente acondicionados para minimizar la propagación del COVID-19, en hoteles e incluso en autos.

Tormenta Laura sacudió Lousiana y dejó graves daños. AP

Aunque no todo el mundo hizo caso de las advertencias y muchos enfrentaron la tormenta desde sus hogares, los funcionarios aseguraron que gracias a las evacuaciones se pudo minimizar la pérdida de vidas.

Ahora, la prioridad para el gobierno de Edwards serán las operaciones de localización y rescate, seguidas de los esfuerzos para encontrar habitaciones de hotel para las personas que perdieron sus hogares o que actualmente no son habitables.

[Cientos de trabajadores latinos en Louisiana no alcanzan a evacuar antes de la llegada de Laura]

Bucky Millet, un residente de 78 años de Lake Arthur, Louisiana, consideró la posibilidad de evacuar, pero decidió capear la tormenta con su familia, preocupado por la posibilidad del contagio del virus. Dijo a la agencia de noticias The Associated Press que un pequeño tornado voló la cubierta de la caja de su camioneta y le hizo pensar que el techo de su casa era el siguiente.

“Oías un crujido y un ‘boom’ y todo temblaba”, relató.

Los poderosos vientos de Laura rompieron todas las ventanas de la sala de estar de la casa de Bethany Agosto en Lake Charles, donde él y su hermana aguantaron la tormenta junto con otras dos personas. En el peor momento de la noche, corrieron a refugiarse dentro del armario.

“El armario era como un rompecabezas. Estábamos uno encima del otro, abrazándonos y llorando”, dijo Agosto.

También en Lake Charles, un árbol partió la casa y el automóvil de Darío López, quien lamentó la afectación de su patrimonio. “Estamos preocupados porque tenemos a nuestra familia y tenemos que mantenerla”, dijo a Noticias Telemundo.

En el condado de Orange, Texas, una de las zonas más afectadas, un árbol cayó sobre la casa de la familia Ramírez, quienes dijeron que es la tercera vez que tendrán que reconstruir su hogar por los daños ocasionados por una tormenta.

“Sientes tristeza porque tienes que reparar y batallas y nadie te ayuda”, dijo Armando Ramírez a Noticias Telemundo.

Laura es una tormenta tan poderosa que podría recuperar fuerza cuando gire hacia el este y llegue al Océano Atlántico, poniendo en peligro la densamente poblada costa noreste de Estados Unidos.

Los corresponsales Edgar Muñoz y María Paula Ochoa contribuyeron a este reporte desde Louisiana y Texas, respectivamente.

Con información de The Associated Press, NBC News y The New York Times.