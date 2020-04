Laura Castro dice que procederá legalmente contra la creadora de la cuenta

En uno de sus Lives la chica Laura Castro, a quien se le ha vinculado sentimentalmente con Yemil, explicó que llegará hasta las últimas consecuencias por lo que le han hecho.

“No tengo ninguna relación con Yemil, mantengo una amistad, sí intenté algo con Yemil y no se dio. De hecho, mi mamá lo quiere, él siempre habla con ella”, dijo en una parte de ese Live.

La chica, quien se encuentra en Colombia, le explicó a sus seguidores que antes de que Yemil cayera preso intentó mantener una relación sentimental con él, pero no dio. “Cuando cayó preso estuve con él en medio de todo su proceso, él salió, perdimos contacto y volvimos a hablar un mes, dos meses después, pero ya como amigos”, enfatizó.

Yemil nunca la ha dejado de seguir, siempre han tenido contacto, “más nada”…, detalló.

Explicó que en diciembre de 2019 ella se fue a vacacionar a Colombia y seguía hablando con Yemil como amigos, y no sabía de él hasta que cayó preso, pues le escribió que le saludara a su madre, porque no había tenido ninguna suegra mejor que ella. “Yo le puse que “ok” que estaba enterada de lo que le estaba pasando, que le diera un número para comunicarse con él y logran comunicarse”, comentó.

Laura comentó en el mismo Live que fue Yemil quien le dijo que le prestara su Instagram y ella se lo prestó. “Él subió, fue él el que subió la foto en donde sale acostado al lado mío, no fui yo la que subió esa foto. De ahí le escribo que eso se iba a prestar para bochinche y le dije que me podría traer problemas”, dijo Castro.

Pero Yemil le contestó que no importa, que subiera una foto que él se la iba a comentar. “Pasaron los días y empieza a molestar esta cuenta. Cuando la cuenta empieza a molestar yo le digo a él que me está molestando y él me dijo que subiera una foto que él me la iba a comentar para que siguieran molestando”, explicó la chica.

La fotografía se sube al Instagram de ella y él le comenta “firme”. Y él empezó a darle “likes” a sus fotos. “Esto desata más la furia de las personas. Esa es la verdadera historia…Yo lo tenía que aclarar, porque nunca lo he aclarado”, comentó.

Todo lo indica

Cuando una persona le preguntó qué pensaba sobre la cuenta, si era Tatiana Vélez, ella detalló que “en realidad todo lo indica. No encuentro más personas, en realidad no sé quién puede tener tanto odio”, dijo.

Procederá legalmente apenas llegue a Panamá, dejará todo en manos de la ley porque ella es menor de edad aún. “Todo lo que han hecho para perjudicarme….”.

Recordemos que hace unos días una chica creó la cuenta de Instagram @yeseikyanis, que filtró algunas fotos y videos sexuales de unas chicas que han estado con Yemil. Aunque en los videos no se ve el rostro, en las fotos íntimas la que aparece es Laura Castro. Además, la cuenta se burla más de ella que de la ex de Yemil, Jenizel Arias.

Jenizel Arias nos aclaró que ella no tiene nada que ver con eso, mientras que Tatiana brindaba explicaciones sobre un ruido -como de un abanico- que se escuchaba en unas historias que se habían subido a la cuenta “falsa” y a la de ella.

La madre de Tatiana nos comentó que había hablado seriamente con su hija y que no tiene nada que ver en este asunto.

No mantengo ninguna relación con Yemil, ni voy a tener ninguna relación con Yemil…ni ahora, ni cuando cumpla los 18, ni más adelante.