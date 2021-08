Laura Bozzo: a la cárcel por presunto delito fiscal – Gente – Cultura

Este no es el primer conflicto que Bozzo tiene con el SAT mexicano luego de que en el 2018 fue acusada de evasión fiscal por 17 millones de pesos (853.007 dólares), al no haber pagado el Impuesto Sobre la Renta (ISR) , el Impuesto al Valor Agregado (IVA) y el Impuesto Empresarial Tasa Única (IETU) en el 2012.

