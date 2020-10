Lau Cortés: fondo fiduciario compensará déficit del IVM

A mí, los diputados, el partido y el Presidente me han respetado la autonomía de la entidad. Ahora bien, yo tengo como director de asesoría legal a un joven abogado llamado Benicio Robinson (hijo) y él por ocho años había ocupado el cargo de subdirector. Yo pienso que los hijos no pueden pagar las cuentas de sus padres y tampoco se pueden amparar en el prestigio de sus padres. Cada hijo tiene que construir su propio camino e historia y él ha sido eficiente. Lo mismo te puedo decir de mi secretario Daniel Delgado Diamante, con el cual me siento satisfecho de tenerlo en mi equipo de trabajo, a pesar de que lo criticaron.

Eso fue un linchamiento mediático. Nosotros hemos proporcionado toda la información que nos han pedido la Procuraduría de la Administración, la Autoridad Nacional de Transparencia y la Procuraduría de la Nación, por lo que estamos a la espera de que ellos terminen sus investigaciones. El contrato está suspendido, pero este sistema lo que busca es que los pacientes tengan sus medicinas a tiempo, y el mismo fue presentado al Comité de Transparencia. Yo te invito a que le preguntes a ellos porque cuando a tí no te quieren creer no importa lo que digas. Aquí hubo muchos intereses de por medio.

