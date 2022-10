Latinoamérica vive una ‘emergencia brutal’ de seguridad para los periodistas

“Rafael Moreno no puede ser un número más. Yo estoy harta de contar, de contar y de contar; no soy contadora de muertos. No hemos nacido para contar muertos”, dijo González.

El asesinato es una ruta final, pero también hay multitud de casos de exilio, desplazamiento y huidas de periodistas por su labor y este no sucede “porque la quieran detener”, explicó González, sino que “la gente huye porque la mafia y el crimen organizado no le deja comer”.

You May Also Like