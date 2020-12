Latinoamérica, la región más golpeada no tiene margen fiscal

El presidente costarricense hizo hincapié en que buscar ese tipo de financiación “es algo éticamente correcto” pero además beneficiaría a todos porque si quedan relegadas regiones en desarrollo como América Latina “el efecto global no va a ser de una plena recuperación”. Es más, advirtió de que en ese caso se podrían favorecer repuntes en fenómenos no deseados como el narcotráfico o la inmigración irregular. “Es la región en desarrollo más afectada”, dijo Ángel Gurría.

