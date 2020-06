LATAM Airlines cierra su filial en Argentina y se agudiza su crisis por la pandemia

“El grupo LATAM está muy complicado por la pandemia. (…) En Argentina, tiene el problema de que se detuvo todo el tráfico aéreo. Desde hace casi tres meses no hay vuelos internacionales ni tampoco de cabotaje. Hay costos fijos muy altos y no hay ingresos. Y como empresa establecida en Argentina no tiene manera de conseguir financiamiento externo, pues está cerrado el mercado de capitales, ni interno, por las propias dificultades económicas del país”, explicó a la AFP Héctor Rubini, profesor de Economía en la Universidad del Salvador de Argentina.

