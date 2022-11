Las vueltas de tuerca de Enrique Jaramillo Levi

El erotismo es otro de los grandes temas de este libro. En un artículo publicado en el periódico panameño “La Estrella de Panamá”, Jaramillo Levi explica que resulta fundamental entender que, al conceptualizar el erotismo, el cuerpo, de una manera u otra, es el principal objeto (dador o receptor, o ambos) de atracción; pero no menos importante es al mismo tiempo la actividad de la mente, de la imaginación que se desata tímida o descarnadamente adelantándose a los hechos (y luego acompañándolos) junto a ese intermediario ineludible que fluye sin interlocuciones valederas entre ambas instancias: el deseo. Sin estos tres elementos –agrega- no puede producirse el fenómeno erótico, lo que significa que en un texto literario cuenta, en mayor o menor proporción, con el cuerpo, la mente y el deseo. Así, Jaramillo Levi pone en contacto objetos, personas, situaciones entre los que no percibíamos ninguna relación y de algún modo hace saltar la chispa, va marcando un mapa de caminos misteriosos. Todas las artes aparecen convocadas por la palabra: la música, la escultura, la danza acompañan, enmarcan, explican o subrayan el desarrollo del relato. Y Jaramillo Levi domina, además, ese secreto del buen cuentista: el arte de contar una historia mientras se finge contar otra.

