Las Villamonte están bien tras sismo en México

Tres años después… . Había visitado ya varios países antes de llegar a México específicamente a Puerto Vallarta y ese día cuando bajé del avión y recorrí las calles de este hermoso lugar fue amor a primera vista, sentí que era el lugar donde quería vivir. Sus alrededores? Playa, árboles, arena, tiendas turísticas, iglesias, parques, calles empedradas, bares, restaurantes, montañas, pocos centros comerciales y mucha mucha mucha comida, vinos y cervezas, gente amable y la paz que tanto necesitaba! . . Cómo no enamorarme de ti Puerto Vallarta? Hoy cumplo 3 años de vivir en tan precioso lugar, con mi esposo que le puso la cereza a el pastel porque cuando me enamoré de este puerto, me enamoré de él

