Las víctimas de las invasiones ilegales

De seguro el lector hará una lista de otras víctimas de las invasiones ilegales de terrenos, lo cual demuestra que no se trata de un problema exclusivo de propietarios y, por tanto, se requiere de reformas legislativas que permitan un proceso de desalojo más expedito y la tipificación como delito de las invasiones ilegales, con una redacción que permita superar el filtro de constitucionalidad que, en su momento, no logró el extinto artículo 229-A del Código Penal, con la sentencia del pleno de la Corte Suprema de Justicia de 23 de septiembre de 2014.

Víctima 4 (la economía): pensemos en un terreno invadido cuya ubicación en la periferia de la ciudad amerite un desarrollo inmobiliario (residencial, comercial, obra pública, etc), pero que por estar invadido no se pueda desarrollar. En este caso sufre la economía del área, porque no se generan las plazas de trabajo directos e indirectos requeridos para el desarrollo del proyecto, ni se dinamiza el comercio del área.

You May Also Like