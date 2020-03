Las ventas de ‘smartphones’ bajan un 38%, la mayor caída de la historia

Linda Sui, directora de Strategy Analytics, señaló el brote de covid-19 como principal culpable . El coronavirus hizo que la oferta y la demanda en Asia se desplomaran, lo que frenó los envíos en el resto del mundo: “Algunas fábricas no pudieron producir smartphones, y muchos consumidores no pudieron o no quisieron visitar tiendas minoristas y comprar nuevos dispositivos”, comentaba.

You May Also Like