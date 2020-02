Las ventajas saludables de cocinar al vapor… con una vaporera a mitad de precio

Para cocinar de esta manera se puede usar una vaporera, o, lo que es lo mismo, un cocedor eléctrico que cocina de forma rápida y limpia . ¡Que no cunda el pánico! No vas a tener que recorrer miles de tiendas en busca del adecuado. Hemos dado en Amazon con una vaporera que, además de ser un producto recomendado por el propio gigante del comercio, está ahora a casi la mitad de precio.

No hay realfooder que se precie que no conozca un sinfín de técnicas con las que llevar a cabo una dieta más saludable, sin renunciar a disfrutar de sabrosas elaboraciones . Y si no, que se lo pregunten a Carlos Ríos, gurú de este movimiento, que hasta ha promovido una app que ayuda a identificar alimentos ultraprocesados que ha causado furor en los supermercados.

