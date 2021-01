Las vacunas: olimpiadas sin medallas

La ironía de la mentalidad “anti-vacunas” es precisamente el olvido sobre los estragos de las enfermedades mencionadas cuando se dejan a su libre albedrio, las cuales, gracias a las vacunas, ya no existen o casi no se ven. La vacunación infantil protege a los niños y, sorprendentemente, muchos adultos no tienen ni idea de haber sido beneficiarios de una vacunación eficiente y segura, porque palabras como polio y viruela nunca fueron parte de su vocabulario.

