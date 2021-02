“Las vacunas no son perfectas”

“Lo que diríamos es que no tenemos datos de que prevenga la infecció n. Es casi seguro que la infección la previene ; lo que pasa es que, igual que sabemos que previene la enfermedad con un 95% de eficacia, no sabemos el porcentaje de eficacia que tiene frente a la prevención de la infección”, asegura el doctor especialista en Medicina Preventiva, añadiendo que “todo esto son datos que vamos a tener que ir averiguando con el tiempo”.

Para averiguar qué ha sucedido en estos centros con brotes entre vacunados, dice, habría que analizar el contexto en el que se han detectado los casos y la evolución de los mismos. Y es que, según destaca Pérez, “todavía no sabemos el porcentaje de protección frente a la infección”. Es decir, la vacuna puede proteger a una persona de sufrir una enfermedad grave causada por el SARS-CoV-2, pero todavía no hay evidencias que confirmen de forma definitiva que un vacunado no pueda infectarse y, por tanto, infectar.

Esto, por tanto, podría explicar el contagio de los usuarios de varias residencias que han registrado brotes, pues se habrían contagiado antes de recibir la segunda dosis o incluso después; ya que, hasta que no pasan unos siete días desde la segunda inyección, al organismo no le da tiempo a desarrollar los suficientes anticuerpos para combatir la infección . Eso sí, todos los casos han demostrado que, aunque algunos usuarios se contagiaron tras haber recibido el suero, la mayoría resultaron ser asintomáticos o presentaron una sintomatología muy leve, lo que confirma la reducción de la carga vírica en los residentes vacunados.

La de Pfizer-BioNTech, concretamente, presentó una efectividad del 52% tras la inyección de la primera dosis . No es hasta pasados los 7-10 días desde la segunda dosis hasta que se garantiza la efectividad del 95% contra el virus . Además, tanto la de Pfizer como la de Moderna, deben administrarse con un espacio de tiempo entre los dos pinchazos (21 y 28 días respectivamente), lo que significaría que la inmunidad robusta de un vacunado no podría empezar a desarrollarse hasta, mínimo, pasados 28 días desde la primera inoculación. Eso sí, la carga viral (si la hubiese) va reduciendo desde el primer día.

