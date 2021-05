Las universidades regionales | La Prensa Panamá

Los centros regionales universitarios tienen que convertirse en estandartes de lucha y producción de ideas en cada punto de la geografía nacional y llevar la luz que soñó Méndez Pereira a cada rancho campesino, villorrio e institución pública, logrando así, que los jóvenes ciudadanos del campo no tengan que emigrar a las grandes ciudades y engrosar los barrios de miserias, sin ninguna educación ni esperanza para sus familiares. Tenemos ese gran compromiso y sentar el reto de extinguir aquel nefasto concepto: “la educación superior es privilegiada y no apta para los humildes y desposeídos”.

Es importante reconocer que las divisiones por regiones en nuestro país son poco reflexionadas en las acciones de políticas públicas de los distintos gobiernos que discurren, porque se impone la división política administrativa de provincias en forma ortodoxa y no en esmero a su desarrollo. No por casualidad se habla en el interior del país de dos regiones plenamente marcadas en la nación: el de las metrópolis (Panamá y Colón) y el resto después del puente (de Las Américas, que cruza el Canal de Panamá).

