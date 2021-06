“Me alivia decir que mis jugadores y mi staff pueden concentrarse ahora por completo en la nueva temporada. Las últimas semanas han sido intensas, pero me alegro que el presidente Joan Laporta me haya dado su apoyo y se haya reestablecido la calma. El objetivo de todos en el club es el mismo: ¡construir un Barça ganador y lograr éxitos! “, fue el mensaje de técnico.

