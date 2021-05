Las tres verdades de Neil deGrasse Tyson

Hay momentos en la vida que es necesario y urgente conocer la verdad sobre los hechos y las cosas que ocurren a nuestro alrededor. Nuestras acciones, durante situaciones críticas, deben estar apoyadas por la mejor y más confiable información. Una pandemia es un claro ejemplo de una época donde la verdad puede salvar nuestra vida. Seguir las medidas preventivas comprobadas, tomar los medicamentos realmente útiles y descartar lo que no funciona porque es dañino o es inútil, es crucial.

Aunque parezca paradójico, no todas las “verdades” en las que creemos son iguales. El astrofísico norteamericano Neil deGrasse Tyson ha señalado que existen al menos tres tipos diferentes de verdades. Y aunque esta clasificación no es exhaustiva, sirve como una guía simple para evaluar las convicciones, las opiniones y los hechos. Las tres verdades que deGrasse Tyson enuncia son: las verdades objetivas, las verdades personales y las verdades políticas.

Las verdades objetivas son aquellas que lo son sin importar lo que la gente piense de ellas. Estas verdades usualmente son las que se obtienen a través de la aplicación del método científico, han sido demostradas experimentalmente o son simplemente axiomáticas. Hechos como la forma de la tierra, los elementos que componen el agua, el valor de la suma de los ángulos de un triángulo y muchas otras.

Luego tenemos las verdades personales. Éstas tienen validez para una persona o un grupo de personas, pero no hay forma de comprobarlas o rebatirlas usando el método científico o con una exploración empírica. Verdades personales como “tú eres la mejor hija del mundo” o “al morir voy directo al cielo” o “Dios no existe”, o “la homosexualidad es pecado” y muchas otras, pueden ser aceptadas o rechazadas fervientemente, pero no pueden someterse fácilmente a una valoración objetiva.

Finalmente, tenemos las verdades políticas. Estas son promulgadas o defendidas por ideólogos y líderes políticos o los que aspiran a serlo. Generalmente son aceptadas ciegamente como ciertas por un sinnúmero de simpatizantes y aunque quizás puedan o no confirmarse con una investigación rigurosa, los seguidores de éstas las adoptan como verdades absolutas. Ejemplos de estas verdades políticas son: “nuestro gobierno administra los recursos con honestidad”, “la democracia es el mejor sistema de gobierno” o “nuestro candidato va a acabar con la pobreza y la corrupción”.

En un mundo ideal, sólo las verdades objetivas deberían aceptarse. Las otras dos pudieran manejarse como opiniones interesantes o hipótesis de trabajo. Desafortunadamente, sabemos que el Homo sapiens es muy dado a imponer sus verdades personales y políticas a sangre y fuego. O peor aún, disfraza verdades políticas o personales como verdades científicas, como las teorías absurdas de superioridad racial que justificaron en parte el genocidio en la Alemania nazi, o más recientemente la recomendación del uso de medicamentos no efectivos para “hacer algo” o “calmar a las masas” en medio de la pandemia.

Lo más increíble de todo este análisis es que exista gente que, aún enfrentados con verdades objetivas ampliamente confirmadas, no puedan o no quieran identificarlas como ciertas. Y aunque es entendible que a veces, por su complejidad, algunas verdades objetivas requieren cierto nivel de educación o inteligencia, no es menos cierto que, aun personas preparadas, quizás ofuscadas por verdades personales o políticas se nieguen a ver la realidad.

Por todo esto, es muy importante conocer el método científico, enseñarnos a discernir los tres tipos de verdades, tener una dosis saludable de escepticismo y, con frecuencia, revisar las verdades que mueven nuestro accionar.

Es importante aclarar en este punto que incluso algunas verdades objetivas se modifican con el avance de la ciencia y el conocimiento. No son inmutables. Se perfeccionan, se profundizan o se modifican. Cuando Darwin formuló sus ideas sobre la selección natural, no se había descubierto el ADN. Lógicamente, la teoría de la evolución se comprende ahora mejor y se ha perfeccionado al conocer el mecanismo que subyace en las modificaciones o mutaciones genéticas.

Durante esta pandemia, hemos visto a muchos defender verdades personales o políticas como si realmente fueran verdades objetivas. Hemos visto a personas que, al no conocer cómo se determinan las verdades objetivas en la ciencia médica, emiten juicios y recomendaciones cual si fuesen expertos. Hemos visto verdades políticas haciendo a un lado recomendaciones basadas en la mejor evidencia científica.

Ésta no será la última pandemia, ni ésta será la última crisis que experimente la humanidad. Espero que en la próxima, predominen desde el principio las verdades objetivas y dejemos en casa, como en cuarentena, todas las demás “verdades” existentes.

“La verdad raramente es pura y nunca es simple”. Oscar Wilde

“Para mí es mucho mejor entender el universo como realmente es, que insistir en un engaño, sin importar cuán satisfactorio o reconfortante sea”. Carl Sagan

El autor es médico, especialista en enfermedades infecciosas