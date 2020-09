Las tres batallas de ‘Mulan’

La pandemia ha golpeado fuertemente a las salas de cine, que esperaban recuperarse con la ayuda de los grandes estrenos de temporada como Mulan. Es por eso que en todo el mundo muchos dueños de cines han mostrado su descontento con la decisión de Disney de estrenar la cinta dirigida por Niki Caro (Anne with an E – 2017 – 2019) en el servicio digital, a un costo de de 29.99 dólares, más la suscripción a Disney+.

