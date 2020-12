Las tres actividades que conllevan más riesgo de contagio del coronavirus, según 700 epidemiólogos

La primera que apuntan la mayoría de los expertos preguntados por The New York Times (un 44%) es comer en el interior de un restaurante .

En tiempos de pandemia de coronavirus, los científicos se han convertido en las voces más escuchadas para conocer su opinión y descubrir qué dicen las últimas investigaciones respecto a un virus que ha cambiado radicalmente la forma de vivir. El diario The New York Times ha preguntado a 700 epidemiólogos cómo es su vida diaria, qué precauciones toman para evitar el contagio y si creen que con la llegada de las vacunas contra la Covid podremos volver al estilo de vida anterior.

You May Also Like