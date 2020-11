Las trampas de Yamaha no le cuestan sanción a sus pilotos y Marc Márquez estalla: “Tela marinera”

La indignación generalizada ha quedado patente en las palabras del gran ausente de este año en el campeonato, Marc Márquez . El vigente campeón, aún recuperándose de su lesión en el brazo, dejó claro en twitter que no entiende cómo pueden librarse de castigo los mayores beneficiados por esa trampa. “Ahora resulta que los pilotos no nos beneficiamos de las ventajas mecánicas. Tela marinera”, escribió en twitter nada más conocerse la decisión.

El panel de comisarios ha decidido que las Yamaha sean castigadas con la pérdida de los puntos en los Mundiales de Constructores (50 a Yamaha) y de Equipos (20 al Monster Yamaha, el de Viñales y Rossi, y 36 al Petronas Yamaha, el de Morbidelli y Quartararo, que ganó la carrera). Y aquí es donde se ha generado polémica: los pilotos (a Rossi no le afecta porque abandonó esa carrera) han salido indemnes y no pierden puntos.

