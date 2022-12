Las trampas a evitar para que no te la ‘peguen’ estas Navidades con juguetes falsificados y hayas despilfarrado tu dinero

-Comprobar el nombre del fabricante o vendedor. Cuando no tenemos referencias previas del fabricante o el vendedor hay que interesarse por buscar información. Hay ocasiones en las que compramos algún juguete a través de un marketplace (Amazon, Aliexpress…) y el vendedor no es la propia compañía de comercio electrónico sino un externo. En esos casos, es frecuente que el envío se haga directamente al domicilio y que no pase por los controles pertinentes.

-Observar si las instrucciones no están en castellano y hay faltas de ortografía. Es una obligación legal que las instrucciones del producto estén en castellano. Si no está en español, hay faltas de ortografía o frases mal expresadas hay que desconfiar de inmediato.

You May Also Like