“Las teorías negacionistas ante la Covid han tenido un coste en vidas”

Evidentemente, para hacerlo bien, no debe hacerse a tweet (tiro) caliente, sino de forma reposada para salvaguardar y equilibrar adecuadamente el resto de derechos. Existe la libertad de expresión, no de desinformación, igual que los límites ante las calumnias y las mentiras que siempre han existido antes de las redes sociales. Los gobiernos deben liderar estrategias compartidas.

La desinformación debe ser regulada con una aproximación legal, ética y tecnológica, y ello es más posible si lo hacen los gobiernos, con garantías, que no que se autoregule el mercado. Las redes sociales deben tener el empuje a hacerlo desde las instituciones, no sólo desde el modelo de negocio o el engagement del usuario.

Las redes sociales por su capacidad de altavoz y difusión, y las nuevas tecnologías por la capacidad que da a cada individuo de crear contenidos de calidad ha hecho que el trabajo de los medios de comunicación sea más crucial que nunca. Así, la verificación de bulos y la creación de información con mayor valor añadido ha sido uno de los retos de los medios durante la pandemia. Ello debería permitir valorar mejor su papel en la sociedad, aunque implique no ser el más rápido a difundir una noticia para que no se cuelen informaciones no suficientemente verificadas.

Aunque cada vez es más difícil por la calidad de los contenidos y los formatos (vídeos y audios de calidad), debemos aplicar las mismas preguntas que a cualquier fuente de información: ¿Conozco los autores? ¿Me puedo fiar de ellos?¿Aquella información contradice todo lo que sé de otras fuentes que me dan credibilidad? ¿Por qué lo he recibido? o ¿A quién favorece/perjudica esta información? Son posibles preguntas a hacerse.

