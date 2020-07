las tensiones entre las potencias que ha desatado el Covid-19

Ese mismo día, la ministra de Asuntos Exteriores, Arrancha González Laya, dio por perdido el material y afirmó que “por ahora no van a salir de Turquía” , y explicó que los diálogos entre países no habían llegado a buen puerto: “El resultado de las discusiones que hemos tenido es que hasta aquí hemos podido llegar”.

En España, sin embargo, la directora de la Agencia Española del Medicamento (AEM), María Jesús Lamas, ha declarado en la Cadena Ser que “no habrá problemas de stock” ya que se mantienen en contacto con la empresa Gilead y no se muestra preocupada por la decisión de Estados Unidos: “Se va a hacer una compra centralizada para la UE. No ha sido una sorpresa lo que ha pasado con EEUU . Venimos trabajándolo desde antes de esta noticia y la coordinación con otros países de la Unión Europea ya nos la habíamos planteado”.

