Las tendencias de belleza de la Semana de la Alta Costura parisina que veremos esta primavera-verano 2021

Para las mujeres, en Fendi decidieron que el efecto wet seria perfecto para todo el look, no solo para el peinado, sino también para el maquillaje. De esta forma la firma eligió un estilo dewy que hace que la piel parezca mucho más jugosa e hidratada , como si acabásemos de salir del agua.

Este año, la Semana de la Moda nos ha salvado de la apatía habitual del mes de enero son una explosión de color y originalidad inigualables . Desde el capricho esotérico de Dior hasta la rebeldía de Viktor & Rolf, la pasarela parisina nos ha dejado looks que no podremos olvidar.

You May Also Like