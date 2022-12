Las tecnológicas rechazan el porno de venganza: así combaten este ciberdelito

StopNCII emplea una tecnología que genera identificadores que asignan un hash único (un código númerico) a un vídeo o imagen, así pues, se crea una huella digital segura. Aquellas big tech que se unan a la iniciativa recibirán el hash para detectar si alguien ha compartido el contenido multimedia en redes sociales , no obstante, el hash no revela la imagen o vídeo.

You May Also Like