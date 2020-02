Las tarifas de móvil no cambiarán para los españoles en el Reino Unido tras el brexit

La cuestión está en si se mantendrán o no las tarifas que se cobrarán unas compañías a otras, las cuales en junio de 2017 quedaron fijadas en 32 céntimos por minuto para las llamadas y 1 céntimo para los mensajes, en el sentido de si se mantendrán en el futuro o no.

Durante estos dos años y medio, este acuerdo se ha mantenido y una llamada desde Londres costaba exactamente igual que otra desde León . Ocurría lo mismo con los mensajes y los datos, en una iniciativa que se pasó a denominar “Roam like at home, RLAH” (viajar como en casa). A partir de este sábado, las tarifas siguen igual y al menos a corto plazo no se prevén cambios , han confirmado los cuatro operadores.

