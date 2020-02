Las Tablas y la historia de dos hermanas

Para el foráneo, la rivalidad que hay entre Calle Arriba y Calle Abajo de Las Tablas durante el Carnaval es casi inexplicable. No solo por las pullas que se tiran en medio de las tunas, en las que las reinas y sus familiares se exponen a un minucioso escrutinio musical; y los “topones”, momento en que simpatizantes de ambas calles quedan frente a frente y la presencia policial no es precisamente parte de un montaje; sino porque el resto del año los participantes, de lado y lado, entran en una especie de tregua en la que predomina la amistad, la familiaridad y la camaradería.

