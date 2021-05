Las sospechas del doctor Carballo sobre el origen del coronavirus: “Es muy curioso”

Preguntado también por la gestión de las segundas dosis de AstraZeneca, Carballo considera que “es una grave irresponsabilidad” no asegurar la segunda dosis a las doce semanas a los vacunados con el primer pinchazo de la vacuna de Oxford. “ ¿Por qué no adquirimos las dosis de AstraZeneca que en otras partes de Europa se están rechazando? “, ha propuesto, al tiempo que ha calificado estas decisiones de “política” y “estratégica” y “no científica”.

You May Also Like