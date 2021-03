Las sorprendentes excusas del futbolista brasileño Gabigol tras ser detenido en un casino clandestino en plena pandemia

“No acostumbro ir a casinos. Lo único que juego es videojuegos. Estaba con amigos con los que había ido a cenar. Cuando estábamos saliendo, porque percibimos que había mucha gente, llegó la Policía. Reconozco que me faltó sensibilidad, pero era mi último día de vacaciones y estaba feliz por estar con mis amigos. Me faltó sensibilidad, pero estaba usando máscara y gel hidroalcohólico” , dijo.

En una entrevista que concedió al programa de televisión Fantástico, el jugador explicó que acudió al lugar invitado por amigos a cenar, que no es aficionado a los juegos de azar y que no sabía que en el establecimiento había tanta aglomeración de personas.

