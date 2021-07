las separaciones más sorprendentes de este 2021

La segunda era, ahora sí, toda una sorpresa. “Irene e Imanol ya no están juntos. Y no lo están desde hace un tiempo”, revelaba la revista Semana, refiriéndose al actor Imano Arias y a la diseñadora Irene Meritxell, que llevaban 11 años de relación y tres y medio casados.

Se les rompió el amor de tanto usarlo, que cantara Rocío Jurado. No hemos terminado aún el año y, sin embargo, ante la entrada del verano o tras un año de pandemia (a distancia o confinados, que cualquiera puede ser la causa), muchas de las parejas de celebrities en España se han dicho el amargo adiós que supone el The End a su historia de amor. Los hay más jóvenes, los hay más consagrados con boda e hijos, pero todos ellos tienen una cosa en común: a partir de ahora el nombre que acompañaba siempre al suyo pasará a ser conocido como su expareja.

