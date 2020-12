las salas de juegos de realidad virtual “más avanzada” triunfa en Madrid, Barcelona, Tarrasa, Zaragoza y Bilbao

Con Zero Latency llega a España una nueva generación de la realidad virtual más avanzada . Vivir esta experiencia podría ser un plan distinto y original para esta Navidad tan especial. Si vas a Bilbao, compra tus entradas en la web Zero Latency con un 40 % de descuento gracias al código de regalo ‘HOLABILBAO’.

Indican que Zero Latency ha conseguido “algo inédito en el sector del entretenimiento y en los conceptos de ocio en general: ha modificado el algoritmo de su sistema para que los jugadores mantengan de manera automática la denominada distancia social . Es decir, gracias a la tecnología de Zero Latency, se determina a qué distancia máxima se pueden acercar entre sí los jugadores, que reciben un aviso sonoro y visual si están a menos de dos metros”.

Engineerium : con este juego, Zero Latency te pone a prueba en una plataforma donde no existe la gravedad y tendrás que lograr la coordinación perfecta entre cuerpo y mente para superar la prueba.

Sol Raiders : se trata de la primera incursión de la compañía en los eSports y el primer título de Zero Latency. Los jugadores se enfrentan entre sí dentro de una galaxia en la que la Tierra ha desaparecido y tendrán que cooperar (o no) luchando contra el otro equipo a lo largo de tres enormes y detallados mundos futuristas.

