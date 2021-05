¿El Villareal? Para mí las rivalidades ancladas en el pasado no tienen sentido. Un equipo español ganó y me alegro por ello. Por cierto, este es el video que envié desde Roma al entrenador del Mallorca de apoyo a los jugadores. Creo que se mostró en el vestuario antes del partido pic.twitter.com/Q6AKxCyX6r

“A veces hay cosas que no hace falta ni hacerlas públicas”, escribía Nadal, antes de explicarse. En sus tuits declara su cariño al Mallorca pero admite que se alegra por el Villarreal al tratarse de un equipo español que triunfa en Europa. “Las rivalidades ancladas en el pasado no tienen sentido”, escribe.

You May Also Like