“Las reformas de calado requieren consultas previas”

“Mientras se trate de un proyecto de Ley no hacemos comentarios de procesos en curso” , insistió la Comisión. No obstante, son varios ya los años en los que la UE pide a España que renueve el CGPJ. Es una urgencia, tal como se ha recogido en los últimos informes sobre estado de derecho que elabora el Ejecutivo liderado por Ursula von der Leyen. En este caso particular fuentes comunitarias inciden en que le corresponde al Tribunal Constitucional despejar cualquier “duda o queja” incluso sobre su propio proceso de reforma.

