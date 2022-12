Las redes se ceban con la derrota de España ante Marruecos en el Mundial de Qatar

La derrota de España ante Marruecos en los octavos de final del Mundial de Qatar en una tanda de penaltis para el olvido ha sido motivo de burla y escarnio en las redes , donde miles de usuarios no han querido dejar pasar la oportunidad de bromear con la actuación de ‘La Roja’ y no han dejado títere con cabeza. Hasta el número 1 mundial del tenis, Carlos Alcaraz , se ha animado a compartir un ‘meme’ sobre el partido con sus seguidores, antes de que la situación de los de Luis Enrique empeorase.

